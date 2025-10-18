È morto Giovanni Cucchi il padre di Stefano e Ilaria | Con la sua voce ha dato voce a suo figlio

Fanpage.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto Giovanni Cucci, il padre di Stefano e Ilaria. A dare la notizia del decesso in un post sui social è stato l'avvocato Fabio Anselmo: "Giovanni con la tua voce hai dato voce a tuo figlio. Grazie per la tua forza". 🔗 Leggi su Fanpage.it

