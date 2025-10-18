È morto Giovanni Cucchi il padre di Ilaria e Stefano Eccolo nel 2014 alla Procura di Roma – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 18 ottobre 2025 È morto Giovanni Cucchi, il padre di Stefano e di Ilaria. L'uomo aveva 77 anni ed era malato da tempo. A confermare la notizia del decesso l'avvocato Fabio Anselmo. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

