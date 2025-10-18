È morto addio anche a te Gravissimo lutto per Ilaria Cucchi | un’altra perdita enorme
Nuovo lutto per Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano, il giovane romano arrestato il 15 ottobre 2009 e morto una settimana dopo nel reparto penitenziario dell'ospedale Sandro Pertini. La notizia della scomparsa di una persona a lei carissima è stata annunciata dall'avvocato della famiglia, Fabio Anselmo, da anni legale e compagno della senatrice Ilaria Cucchi. L'annuncio è arrivato con un post sui social che ha subito commosso il Paese: "Ci sono parole che non si dimenticano, che restano incise anche quando le voci che le hanno pronunciate si spengono. Da oggi purtroppo Giovanni Cucchi non c'è più".
