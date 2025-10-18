È morta Sofia Corradi la professoressa che aveva ideato l' Erasmus

Romatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è spenta a Roma la professoressa Sofia Corradi, la “mamma” dell’Erasmus.L'ideatrice del programma ErasmusConsiderata una donna di grande energia e generosità, è stata professoressa ordinaria di scienze dell’educazione all’università di Roma Tre. A lei si deve l’intuizione di creare il. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

200 morta sofia corradiMorta la professoressa Sofia Corradi, ‘mamma Erasmus’: ideò il programma che portò gli studenti in Europa - Si è spenta Sofia Corradi, professoressa ordinaria di Scienze dell’educazione all’Università di Roma Tre. fanpage.it scrive

200 morta sofia corradiAddio a “mamma Erasmus”: è morta Sofia Corradi, ideatrice del programma di mobilità studentesca - &#200; morta la scorsa notte a Roma Sofia Corradi, professoressa ordinaria di scienze dell’educazione all’Università Roma Tre. Scrive tecnicadellascuola.it

200 morta sofia corradiMorta la professoressa Sofia Corradi, nota come 'mamma Erasmus' - &#200; morta la scorsa notte a Roma Sofia Corradi, professoressa ordinaria di scienze dell'educazione all'università Roma 3 e conosciuta come 'mamma Erasmus' in quanto ideatrice del programma che ha ... Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: 200 Morta Sofia Corradi