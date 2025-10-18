È morta Sofia Corradi la professoressa che aveva ideato l' Erasmus
Si è spenta a Roma la professoressa Sofia Corradi, la “mamma” dell’Erasmus.L'ideatrice del programma ErasmusConsiderata una donna di grande energia e generosità, è stata professoressa ordinaria di scienze dell’educazione all’università di Roma Tre. A lei si deve l’intuizione di creare il. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Morta la professoressa Sofia Corradi, 'mamma Erasmus': ideò il programma che portò gli studenti in Europa - Si è spenta Sofia Corradi, professoressa ordinaria di Scienze dell'educazione all'Università di Roma Tre.
Addio a "mamma Erasmus": è morta Sofia Corradi, ideatrice del programma di mobilità studentesca - È morta la scorsa notte a Roma Sofia Corradi, professoressa ordinaria di scienze dell'educazione all'Università Roma Tre.
Morta la professoressa Sofia Corradi, nota come 'mamma Erasmus' - È morta la scorsa notte a Roma Sofia Corradi, professoressa ordinaria di scienze dell'educazione all'università Roma 3 e conosciuta come 'mamma Erasmus' in quanto ideatrice del programma