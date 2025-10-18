È morta Sofia Corradi la mamma Erasmus che ha rivoluzionato l’università europea
Si è spenta nella notte Sofia Corradi, la professoressa che con la sua visione e la sua determinazione diede vita al programma Erasmus, aprendo a generazioni di giovani europei le porte di un’istruzione senza confini. Ordinaria di Scienze dell’educazione all’Università di Roma Tre, era conosciuta da tutti come la “mamma Erasmus”, un soprannome che racchiude l’impatto profondo del suo lavoro nel campo della formazione e della cooperazione internazionale. La notizia è stata resa nota dalla famiglia, che ha ricordato Corradi come una donna «di grande energia e generosità intellettuale e affettiva», capace di unire rigore accademico e passione civile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
