È morta Sofia Corradi la mamma Erasmus che ha rivoluzionato l’università europea

Thesocialpost.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è spenta nella notte Sofia Corradi, la professoressa che con la sua visione e la sua determinazione diede vita al programma Erasmus, aprendo a generazioni di giovani europei le porte di un’istruzione senza confini. Ordinaria di Scienze dell’educazione all’Università di Roma Tre, era conosciuta da tutti come la “mamma Erasmus”, un soprannome che racchiude l’impatto profondo del suo lavoro nel campo della formazione e della cooperazione internazionale. La notizia è stata resa nota dalla famiglia, che ha ricordato Corradi come una donna «di grande energia e generosità intellettuale e affettiva», capace di unire rigore accademico e passione civile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

200 morta sofia corradi la mamma erasmus che ha rivoluzionato l8217universit224 europea

© Thesocialpost.it - È morta Sofia Corradi, la “mamma Erasmus” che ha rivoluzionato l’università europea

Approfondisci con queste news

200 morta sofia corradiMorta la professoressa Sofia Corradi, ‘mamma Erasmus’: ideò il programma che portò gli studenti in Europa - Si è spenta Sofia Corradi, professoressa ordinaria di Scienze dell’educazione all’Università di Roma Tre. Segnala fanpage.it

200 morta sofia corradiSofia Corradi è morta, addio all'ideatrice del programma Erasmus: grazie a lei migliaia di studenti girano in Europa - É morta la scorsa notte a Roma Sofia Corradi, professoressa ordinaria di scienze dell'educazione all'università Roma 3 e conosciuta come "mamma Erasmus" in ... Si legge su msn.com

200 morta sofia corradi&#200; morta ‘mamma Erasmus’, addio alla professoressa che ha fatto viaggiare per l’Europa migliaia di studenti - Laureata in Giurisprudenza con lode, ha svolto attività di ricerca sul diritto allo studio come diritto umano fondamentale ... Riporta quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: 200 Morta Sofia Corradi