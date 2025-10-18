È morta ‘mamma Erasmus’ addio alla professoressa che ha fatto viaggiare per l’Europa migliaia di studenti

Roma, 18 ottobre 2025 - È morta la scorsa notte a Roma Sofia Corradi, professoressa ordinaria di S cienze dell'educazione all'università Roma 3 e conosciuta come 'mamma Erasmus' in quanto ideatrice del programma che ha portato e continua a portare in giro per l'Europa migliaia di giovani studenti. Lo rende noto la famiglia ricordando la figura di una donna "di grande energia e generosità intellettuale ed affettiva". Sofia Corradi aveva 91 anni. Nata a Roma e vincitrice di borse di Studio Fulbright e della Columbia University, Corradi ha studiato presso la Graduate School of Law della Columbia conseguendo il "Master in Comparative Law". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

