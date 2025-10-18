E’ morta la storica libraia e costumista Maria Grazia Moratti

Reggio Emilia, 18 ottobre 2025 – Ci ha lasciato Maria Grazia Moratti, affascinante libraia e costumista di Reggio Emilia. Andandosene a soli 65 anni, 'Mari', come la chiamavano tutti, priva la città di un luminoso riferimento culturale, estetico, letterario, e soprattutto umano. Ha cominciato a lavorare a vent'anni, fondando con Ramona Ferrarini la sartoria teatrale Bottega delle stelle, un magico mondo di tessuti, colori e grandi interpreti da palcoscenico. Grazie anche alla collaborazione e all’amicizia dell’allora direttore della sartoria del Teatro alla Scala di Milano, Luigi Benedetti, la bottega emiliana è rimasta fino al 2000 un punto di riferimento nazionale straordinario, realizzando costumi di ogni tipo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

