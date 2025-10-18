È morta fa malissimo Gravissimo lutto per Clarissa Marchese | dolore per l’ex Uomini e Donne

Un momento di profonda tristezza ha colpito Clarissa Marchese, amatissima ex tronista di Uomini e Donne e modella siciliana seguita da migliaia di fan. Nella giornata del 15 ottobre 2025, la giovane ha annunciato sui social la morte di una figura centrale nella sua vita e nei suoi ricordi familiari. Un messaggio semplice, ma colmo di emozione, che ha subito commosso il pubblico che da anni segue con affetto la sua storia d’amore e la sua vita insieme al marito Federico Gregucci. Attraverso le Instagram Stories, come rivelato dal sito Anticipazioni Tv, Clarissa ha condiviso il proprio dolore con parole toccanti, capaci di trasmettere tutta la malinconia di un momento così difficile. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it