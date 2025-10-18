E’ guerra dei voti nel Pd Berni vuole il riconteggio ‘no’ del Tribunale di Siena
Siena, 18 ottobre 2025 – Guerra senza esclusione di colpi nel Pd sul risultato delle elezioni regionali. I Dem nella circoscrizione di Siena hanno eletto l’assessore uscente alla Sanità Simone Bezzini. Alle sue spalle si è piazzata la consigliera senese Anna Paris, mentre il sindaco di Monteroni d’Arbia Gabriele Berni è arrivato terzo con un distacco di sole 25 preferenze. Di qui la richiesta di riconteggio dei voti presentata all’Ufficio Centrale Circoscrizionale del Tribunale di Siena, che tuttavia ha dichiarato la richiesta “inammissibile”. In particolare Berni aveva presentato istanza di una valutazione approfondita, caso per caso, delle schede annullate o considerate nulle, contenenti preferenze espresse a suo nome e a nome della candidata Anna Paris. 🔗 Leggi su Lanazione.it
