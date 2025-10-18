È davvero sorprendente che sia sopravvissuta | una gattina viaggia nascosta in un container per 15mila chilometri dalla Cina al Minnesota

Una gatta chiamata Xiao Mao, sopravvissuta a un viaggio di oltre 8.000 miglia dalla Cina al Minnesota chiusa accidentalmente in un container, si sta riprendendo grazie alle cure del centro Pet Haven Inc. di Minneapolis. Dopo settimane senza cibo né acqua, l’animale era stato trovato vivo ma in condizioni critiche all’arrivo del carico a Oakdale, Minnesota. Lo riporta il magazine People. La direttrice esecutiva di Pet Haven, Kerry D’Amato, ha spiegato: “È davvero sorprendente che sia sopravvissuta a quel viaggio, e non siamo al 100% sicuri di come ci sia riuscita. Tre settimane senza cibo o acqua, non sarebbe viva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

