E' ai domiciliari ma i carabinieri trovano in casa una matrioska piena di cocaina

18 ott 2025

E' sottoposto alla misura restrittiva degli arresti domiciliari ma durante una perquisizione nella sua abitazione i carabinieri trovano la droga.Nelle prime ore della mattinata odierna (18 ottobre), a Carinola, i carabinieri della locale Stazione, con il supporto delle unità cinofile del Nucleo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

