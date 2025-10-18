Durante uno scavo a Milano sono stati trovati alcuni resti ossei | si indaga sulla loro provenienza

Fanpage.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri sera, durante uno scavo nell'area vicina all'ex Macello a Milano, sono stati trovati alcuni resti ossei. Si indaga per capire se si tratti di resti umani o animali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

