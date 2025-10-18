Duplice omicidio di Paupisi Ocone trasferito nel carcere di Benevento

Tempo di lettura: < 1 minuto Fine della parentesi molisana per Salvatore Ocone, l’uomo accusato dell’omicidio a colpi di pietra della moglie Elisabetta Polcino e del figlio Cosimo lo scorso 30 settembre a Paupisi. L’uomo, come racconta il Quotidiano del Molise, che dovrà rispondere anche di tentato omicidio, quella della figlia Antonia che sta ancora lottando, è stato trasferito in mattinata dal carcere di Campobasso a quello di Benevento, un fatto che permette di spostare anche l’atto procedurale nel Sannio col fascicolo di indagine che cambia competenza territoriale per andare avanti nel suo iter. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Duplice omicidio di Paupisi, Ocone trasferito nel carcere di Benevento

