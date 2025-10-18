Due scemi Marcella Bella contro i giudici di Ballando | cosa è successo

News TV. Un momento di tensione accesissima ha scosso gli studi di Ballando con le Stelle, e al centro della bufera c’è lei: Marcella Bella, la cantante siciliana dal temperamento forte e dalla voce inconfondibile, che questa volta non ha usato mezzi termini. Durante la diretta del dance show condotto da Milly Carlucci, e soprattutto nel backstage di Ballando Segreto su RaiPlay, la cantante ha lasciato tutti a bocca aperta con uno sfogo durissimo contro i giudici. “ Perché devo fare queste cose se tanto quei due scemi sono lì a prendermi in giro? Non c’è meritocrazia”, ha detto visibilmente delusa. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Due scemi”, Marcella Bella contro i giudici di Ballando: cosa è successo

