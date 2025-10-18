Due ricette tratte da un libro imperdibile per chi ama le conserve fatte in casa | La bibbia della confettura di Sandrine Maquet

N on è il solito manuale sulle conserve. La bibbia della confettura (L’Ippocampo) è più creativo e divertente. Avevate mai pensato di mettere nel vasetto la zucca Hokkaido con arancia e vaniglia? O la patata viola? O il litchi? Naturalmente, dalle pere alle arance, ai frutti di bosco, c’è spazio anche per confetture e marmellate tradizionali. Meghan Markle e la marmellata “fatta in casa”. prodotta a 3.000 km da Montecito X Leggi anche › La ricetta della confettura di mapo profumata alla vaniglia Chutney di cipolle. INGREDIENTI PER 4 VASETTI: 6 cipolle (1 kg) 20 g burro un pizzico di sale 1 cucchiaio di miele d’acacia 50 g zucchero 50 ml aceto balsamico Procedimento. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Due ricette tratte da un libro imperdibile per chi ama le conserve fatte in casa: "La bibbia della confettura" di Sandrine Maquet

Scopri altri approfondimenti

Per me ogni giorno è San Valentino , quando si tratta di provare nuove ricette è sempre una festa. Non sono solita proporre ricette a tema, non faccio raccolte o pubblicazioni speciali, semplicemente avevo voglia di provare una nuova ricetta e con la scusa di - facebook.com Vai su Facebook

Riso alla cantonese e uova in camicia. Pranzo express (ma sano) e poi, in palestra - Due ricette veloci tratte dal libro "In cucina con il Meal Prep" di Samantha Capola, che insegna come fare una spesa organizzata e cucinare pasti express (ma bilanciati e sani) preparati usando basi ... Da iodonna.it

Le ricette delle pardulas e dei taralli dolci. Forno di casa mia - Due ricette tratte dal libro “Tutta l’Italia del pane” di Fulvio Marino, un viaggio alla riscoperta dei sapori antichi e delle tradizioni regionali Dalla Sardegna alla Puglia, al resto della Penisola. Si legge su iodonna.it

Ricette per mangiare con gusto anche in caso di disfagia - La disfagia, ossia il disturbo che non consente una corretta deglutizione di liquidi e solidi, è una complicanza frequente nei pazienti con patologie neuromuscolari. Come scrive disabili.com