Due regioni italiane tra più fragili Ue
14.45 Guyana francese, Calabria e Campania sono le regioni con i più alti tassi di rischio di povertà o esclusione sociale in Europa.Sono i dati 2024 di Eurostat. Vulnerabilità al 59,4% in Guyana, seguita dalla Calabria (48,8%): poi c'è Melilla, città autonoma spagnola ed enclave spagnola in Marocco (44,5%) e la Campania (43,5%). Calabria e Campania superano di oltre il doppio la media Ue del 21%; ben sopra la soglia critica del 33% ci sono anche la Sicilia e la Puglia (rispettivamente 40,9% e 37,7%). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
