Due furti in un anno | High Bowl di nuovo nel mirino dei ladri

Casertanews.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due furti in meno di dodici mesi. All’High Bowl di via Ettore Corcioni, ad Aversa, ormai sembra essere diventata una triste “tradizione”.L’ultimo episodio risale alla notte tra il 16 e il 17 ottobre 2025, quando quattro persone, intorno alle 4:30 del mattino, hanno preso di mira il locale. Dopo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Borseggiatrici di 13, 14 e 15 anni fermate a San Marco: sventati due furti ai danni di turiste. Ragazzine bloccate dentro la chiesa di San Moisè - Nei due episodi sono state fermate cinque borseggiatrici di 13 anni, in un caso addirittura all'interno della chiesa ... Si legge su ilgazzettino.it

Furti a Trani: beccati dalle telecamere e arrestati - Due uomini, entrambi di circa 50 anni, sono stati arrestati dalla Polizia perché considerati i presunti autori di furti avvenuti nei giorni ... Secondo quotidianodipuglia.it

Due furti in dieci giorni, denunciato un uomo nell'Anconetano - I carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Osimo (Ancona) hanno denunciato in stato di libertà per due furti aggravati un 50enne di Castelfidardo ... Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Due Furti Anno High