due arresti e 22 kg droga sequestrati nel milanese

La Polizia di Stato di Milano, nell'ambito dei servizi anti droga, con il coordinamento della Procura di Busto Arsizio, ha arrestato un cittadino italiano di 43 anni e un cittadino marocchino di 33 anni, entrambi con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti della Squadra Mobile di Milano hanno individuato un cittadino straniero, che spacciava droga tra i comuni di Turbigo e Robecchetto con Induno. Mercoledì 15 ottobre intorno alle 16.30, nei pressi della chiesa di Robecchetto con Induno gli agenti hanno notato un'auto con a bordo il 33enne che, dopo essersi fermato nei pressi di un cancelletto, è entrato all'interno di un deposito per poi uscire circa cinque minuti dopo con due borse al seguito. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

