Due ambulanze senza medico a Foggia la paziente muore | personale 118 aggredito e minacciato

Repubblica.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dodicesimo caso dall'inizio dell’anno. Drammatico il racconto di un operatore: "Le condizioni della paziente erano gravissime, abbiamo fatto il possibile. L'atteggiamento dei familiari è apparso subito ostile. Quando la donna è morta ci hanno tirato vasi, pietre, giocattoli. 🔗 Leggi su Repubblica.it

due ambulanze senza medico a foggia la paziente muore personale 118 aggredito e minacciato

© Repubblica.it - Due ambulanze senza medico a Foggia, la paziente muore: personale 118 aggredito e minacciato

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ambulanze senza medici, Rsa senza infermieri: la sanità pugliese in emergenza - La sanità pugliese è sempre più un colabrodo, tra carenze di personale e difficoltà organizzative che rischiano di compromettere l’efficacia ... Secondo iltempo.it

Ambulanza di nuovo senza medico a bordo, scatta la protesta - La sopraggiunta nuova demedicalizzazione dell'ambulanza del 118 di San Bartolomeo in Galdo, messa in atto agli inizi di settembre, ha suscitato non poche polemiche tra sindacati, associazioni e ... Lo riporta ilmattino.it

Benevento, pronte due nuove ambulanze. Il manager Asl «In servizio nelle prossime ore» - «Le prime due ambulanze nuove arrivate nel Sannio nei giorni scorsi, sono state collaudate ed entreranno in servizio una, già nelle prossime ore e l'altra nella giornata di sabato». Si legge su ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Due Ambulanze Senza Medico