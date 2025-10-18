Due ambulanze senza medico a Foggia la paziente muore | personale 118 aggredito e minacciato
Il dodicesimo caso dall'inizio dell’anno. Drammatico il racconto di un operatore: "Le condizioni della paziente erano gravissime, abbiamo fatto il possibile. L'atteggiamento dei familiari è apparso subito ostile. Quando la donna è morta ci hanno tirato vasi, pietre, giocattoli. 🔗 Leggi su Repubblica.it
