Droga e colluttazione con i carabinieri mentre è ai domiciliari 43enne di Canino finisce in carcere

Droga in casa mentre è ai domiciliari, scoperto dai carabinieri tenta di disfarsi degli stupefacenti e nasce una colluttazione. Arrestato, finisce in carcere. È successo il 7 ottobre a Canino, durante i consueti controlli e notifiche nei confronti di un 43enne del posto, già ai domiciliari per. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

