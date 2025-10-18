Droga convalidato l’arresto per l’autista del tribunale
Arresto convalidato per l’autista del tribunale di Ancona finito in manette mercoledì pomeriggio perché trovato con due chilogrammi di cocaina. L’uomo 58 anni, resterà in carcere a Montacuto. Così ha deciso ieri il gip Carlo Masini dopo l’udienza di convalida che si è tenuta in mattinata, in carcere. Davanti al giudice l’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Se vorrà parlare lo farà più avanti. Il suo difensore, l’avvocato Simone Freddi, aveva chiesto i domiciliari per il suo assistito, per via di alcuni problemi di salute che lo renderebbero incompatibile con una detenzione in carcere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
