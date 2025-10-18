Dramma nello sport addio a soli 25 anni | fan sconcertati

L’assurdo evento lascia i tifosi spiazzati e la stampa sconvolta. A soli 25 anni, è arrivato l’addio perpetuo a tutto quanto. Il mondo dello sport sa essere spietato, come la vita reale del resto e più volte abbiamo visto carriere finire prestissimo e malissimo, alle volte per via di un disastroso infortunio, a volte per colpa del pessimo carattere di uno sportivo e in certi casi – i peggiori – per un lutto legato allo sportivo stesso che ha deciso di smettere di performare dopo aver perso un caro o ha perso la vita in prima persona. Carriere come quella di Kabib Nurmagomedov, ritiratosi dopo aver perso il padre che fu anche il suo primo e storico allenatore o quella di Ayrton Senna che perse la vita in quella che divenne una delle gare più sanguinose della F1 – morì anche il collega Ronald Ratzenberger proprio prima di lui – lasciamo l’amaro in bocca ai fans e non danno la degna conclusione alle favole sportive che hanno scritto. 🔗 Leggi su Sportface.it