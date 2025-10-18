Dramma in Irpinia | giovane perde la vita dopo un volo di diversi metri

Tempo di lettura: 2 minuti Tragedia nel pomeriggio di oggi sotto il cavalcavia della strada statale Ofantina (SS7 bis), nel territorio del comune di Salza Irpina. Un giovane è precipitato nel vuoto dopo un volo di diversi metri, perdendo tragicamente la vita. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, che stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono immediatamente intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS), i Vigili del Fuoco e il personale del 118, che hanno raggiunto la zona impervia situata al di sotto del viadotto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it