Dramma a Pagani | cade dal montacarichi batte la testa e muore

Salernotoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente domestico, oggi, a Pagani: un uomo, in via Ugo Foscolo, usando un montacarichi, ha perso l'equilibrio, precipitando e battendo la testa. Purtroppo, è deceduto sul colpo: inutili, i tentativi di salvarlo da parte dei sanitari del 118. Indagano, i carabinieri per fare chiarezza sulle. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

