Dramma a Bagnacavallo madre e figlio perdono la vita in poche ore | chi sono
Bagnacavallo piange Gianfranco Rambelli e Anna Luisa Baldini. Una tragedia improvvisa ha scosso la comunità di Bagnacavallo nella tarda serata di ieri: Gianfranco Rambelli, 56 anni, imprenditore agricolo e consigliere dell’Unione dei Comuni, e sua madre Anna Luisa Baldini, 88 anni, sono deceduti a pochi minuti di distanza l’uno dall’altra a causa di malori improvvisi. I decessi sono avvenuti nell’abitazione di via Bagnoli Inferiore, dove entrambi risiedevano. Stando alle prime ricostruzioni, intorno alle 22.15 Rambelli ha contattato il 118, segnalando che la madre aveva accusato un grave malore. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
