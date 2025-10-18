dracula una storia che non ci stanchiamo mai di sentirci raccontare

Ci sono storie che non ci stanchiamo mai di sentirci raccontare. Conosciamo benissimo la trama, tutto ciò che accadrà, chi vince, chi perde, chi vive, chi muore. Eppure. Un po’ si cade nel rito, nella tradizione, tipo Una poltrona per due su Italia 1 sotto le feste di Natale; un po’ per l’eterna seduzione che certe trame sono capaci di suscitare nei secoli. Ci sono state, ad esempio, riproposizioni a raffica di Cenerentola, Biancaneve, Pinocchio, Napoleone o Gesù di Nazareth in film, serie tv o animazione. (foto di Clement Falize via Unsplash). La moltiplicazione dei Dracula. Ma il signor Bram Stoker mai avrebbe immaginato che il suo romanzo Dracula, uscito nel 1897, fosse utilizzato in non meno di 150 tra lungometraggi e serialità dal 1921 a oggi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

