Dove vedere la finale Sinner-Alcaraz del Six Kings Slam | gli orari e il programma

La finale del Six Kings Slam 2025, a Riad in Arabia Saudita è una lotta tra due titani del tennis mondiale: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Si gioca sabato 18 ottobre e si potrà vedere, a partire dalle 20, come già successo per tutte le partite del torneo, in diretta sulla piattaforma streaming Netflix. «Questo è un torneo diverso dagli altri, non penso si possano fare dei paragoni. Sicuramente sarà un match complicato, ma la dinamica si discosterà da quello che accade negli Slam e nei tornei ufficiali. Noi qui cercheremo di divertirci e di fare uno show», ha dichiarato Sinner. I precedenti tra Sinner-Alcaraz. 🔗 Leggi su Open.online

