Giornata di vigilia per l’Italia, che domenica 19 ottobre sarà impegnata nelle qualificazioni dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica. La nostra Nazionale maschile è stata inserita nella terza suddivisione e dunque scenderà in pedana a Jakarta (Indonesia) alle ore 09.15 italiane (le ore 14.15 locali): gli azzurri cercheranno di eseguire i loro migliori esercizi per meritarsi l’ingresso alle varie finali (i migliori otto per le singole specialità, nessun nostro portacolori sarà impegnato nel concorso generale individuale. LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI GINNASTICA ARTISTICA DALLE 5.00 Il sorteggio ha previsto una partenza agli anelli, ma nessun azzurro salirà sul castello e dunque bisognerà aspettare la seconda rotazione: al volteggio ci sarà spazio per Thomas Grasso e Tommaso Brugnami. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv l’Italia maschile ai Mondiali ginnastica artistica 2025: orario preciso 19 ottobre, streaming, azzurri in gara