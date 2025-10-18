Dove vedere in tv la Superbike oggi GP Spagna 2025 | orari 18 ottobre programma streaming

Quest’oggi, sabato 18 ottobre, si comincia a fare veramente sul serio a Jerez de la Frontera con la Superpole e soprattutto gara-1 del Gran Premio di Spagna 2025, valevole come dodicesimo e ultimo round stagionale del Mondiale Superbike. Tutto pronto dunque per il capitolo conclusivo della sfida per il titolo iridato tra Toprak Razgatlioglu e Nicolò Bulega. Il turco della BMW si presenta sul circuito andaluso da leader della classifica generale con un ampio margine di 39 punti sull’italiano della Ducati, che dovrà dunque fare tripletta nel weekend iberico e sperare in una debacle del rivale per provare a ribaltare in extremis la situazione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv la Superbike oggi, GP Spagna 2025: orari 18 ottobre, programma, streaming

