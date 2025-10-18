Dove vedere in tv la A1 di volley femminile | orari partite 19 ottobre canali streaming

Si ricomincia, ma senza le regine. La Serie A1 femminile entra nel vivo con la quarta giornata mentre Conegliano e Milano si fermano per la Supercoppa Italiana di sabato a Trieste. Il turno, però, resta ricco: in vetta guida una sorprendente Novara, imbattuta nonostante l’infermeria. Le piemontesi di Lorenzo Pintus si appoggiano a un collettivo solido e alla regia di Cambì, mentre dietro il gruppo delle inseguitrici fiuta l’occasione per accorciare. Classifica corta, punti pesanti. Si parte domenica alle 16 con Bergamo–Novara. Alla Choruslife Arena le rossoblù di Carlo Parisi cercano continuità dopo il tie-break di Busto: carattere a muro, con Cese Montalvo Ailama e Mlejnikova in evidenza, equilibrio garantito da Kipp e Manfredini. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv la A1 di volley femminile: orari partite 19 ottobre, canali, streaming

