Dove sono finiti i nostri risparmi? | un’altra denuncia tocca le attività del finanziere Ernesto Preatoni
C’è un’altra denuncia penale che dovrebbe preoccupare l’imprenditore e finanziere Ernesto Preatoni e che si aggiunge a quella raccontata da questa testata lo scorso 15 ottobre. A presentarla è stata una coppia di Rimini nei primi mesi del 2023 e punta diritto allo stesso problema sollevato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
«Ero all’ultimo anno da geometra, ma la mia testa era già tutta nel pallone. Giocavo nella Cremonese, e tra allenamenti, trasferte e sogni, i libri sono finiti in secondo piano. Alla fine, lo studio ha avuto la peggio: ho lasciato perdere. Però le promesse con me st - facebook.com Vai su Facebook
«Ma dove sono finiti i battelli?»: e i frontalieri insorgono - X Vai su X
Ministri - I nostri uomini ti vedono - La canzone I nostri uomini ti vedono si trova nell'album I soldi sono finiti uscito nel 2005 per Oto Records, Venus Dischi. Riporta rockit.it