Dov’è il murale per Zuppi fatto dallo street artist che ha celebrato Bergoglio

Bologna, 18 ottobre 2025 – Un sorridente Matteo Zuppi è da poco comparso sui muri della nostra città. A ritrarre l’arcivescovo di Bologna è stato lo street artist romano, Mauro Pallota, alias Maupal, durante una visita nel capoluogo bolognese. La giocosa rappresentazione, visibile sotto i portici di via San Vitale, è comparsa ieri, venerdì 17 ottobre, e ricorda in alcuni dettagli quella, arcinota, che lo stesso artista aveva fatto a Roma nell’ottobre del 2016, nella quale aveva rappresentato l’allora papa Francesco disegnare, arrampicato su una scaletta, un particolare tris. In quest’opera di Maupal, comparsa nel Rione di Borgo, il tris dipinto dalle mani del pontefice era costituito da tre simboli della pace, e a far da palo c'era una guardia svizzera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

