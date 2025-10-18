Auditorium di San Romano gremito ieri mattina per la seconda edizione degli Stati Generali del Turismo, promossi e organizzati dal Comune di Lucca, che ha visto raddoppiare la partecipazione rispetto allo scorso anno, con un pubblico composto da operatori del settore, rappresentanti delle istituzioni, studenti e cittadini. L’evento si è aperto con i saluti del sindaco Mario Pardini e dell’assessore al Turismo Remo Santini e l’intervento con un video messaggio della presidente di ENIT (Agenzia Nazionale del Turismo), Alessandra Priante. "Un grazie all’assessore e agli uffici per questa bellissima giornata – ha dichiarato il sindaco Pardini – è fondamentale la fase dell’ascolto e ci proviamo sempre: ci muoviamo in quella direzione e dobbiamo cercare di avere presenti tutte le criticità per sviluppare un turismo di qualità". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Dove il garbo è di casa". La nuova campagna per intercettare i turisti