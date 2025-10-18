Douglas Luiz torna in campo dopo l’infortunio | l’ex Juventus viene subito schierato titolare in Nottingham Forest Chelsea La scelta ufficiale
Douglas Luiz è tornato in campo dopo l’infortunio: l’ex Juventus è stato schierato subito titolare in Nottingham Forest Chelsea. La scelta ufficiale. Una buona notizia dall’infermeria, un rientro fondamentale per provare a risalire la china. Il Nottingham Forest ritrova il suo faro di centrocampo: Douglas Luiz è tornato a disposizione dopo l’infortunio e sarà titolare nella delicata sfida di Premier League contro il Chelsea. Il rientro dopo lo stop. L’ex centrocampista della Juventus era fermo ai box dal 24 settembre a causa di un problema fisico che lo ha costretto a saltare le ultime uscite. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
