Dottor Hekim anticipazioni 18 Ottobre 2025
Al Valide Atik Training and Research Hospital arriva un paziente molto particolare: un uomo sotto protezione testimoni. Il caso viene affidato al Dottor Hekim, già alle prese con un’indagine interna delicatissima. Il medico, infatti, è determinato a scoprire chi, tra i membri della sua equipe, ha tradito la fiducia del reparto passando informazioni riservate a Vahap. Nel frattempo,?pek si ritrova in seria difficoltà proprio con Vahap. Per affrontarlo, decide di infrangere una regola che ha rispettato per otto lunghi anni: indossa il camice bianco e scende in reparto, abbandonando il suo consueto abbigliamento “in borghese”. 🔗 Leggi su Soapvibes.it
