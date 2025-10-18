Dotto | Assisteremo ad una sfida speriamo epica tra Inter e Napoli

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Giancarlo Dotto, giornalista. Queste le sue parole: Assisteremo ad una sfida speriamo epica tra Inter e Napoli perchè le altre .. “Assisteremo ad una sfida speriamo epica tra Inter e Napoli perchè le altre per un motivo o per un altro hanno punti vulnerabili e non mi sembrano all’altezza delle due. La Roma lassù credo sia un equivoco legato all’abilità di Gasperini e alla buona sorte, il Milan è stato colpito da una serie di infortuni e non ha l’organico che può tenerla al riparo da queste disgrazie. 🔗 Leggi su Parlami.eu