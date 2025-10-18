Dossier – Edicole fantasma | Il nostro è un mestiere ormai morto Io resisto solo per un motivo
Viaggio nel mondo delle edicole: tra chi ha alzato bandiera bianca, chi è stato costretto a reinventarsi e chi, ogni giorno, lotta per provare a resistere “Quando venti anni fa ho iniziato questo lavoro, il settore della carta stampata e dell’informazione, erano ai massimi livelli. Oggi purtroppo è cambiato tutto. E i primi a rimetterci siamo stati noi”. Il racconto di Filippo, che ad inizio del mese è stato costretto a chiudere l’edicola che gestiva da più di venti anni, racconta la desolazione e le difficoltà di un intero settore. Negli ultimi quindici anni, il numero delle edicole presenti nel nostro Paese è crollato in modo netto. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
