Dorando Pietri l’uomo che vinse perdendo
«“La grande impresa dell’italiano non potrà mai essere cancellata”, scrisse Conan Doyle. Ma cosa spinse davvero Dorando Pietri a rialzarsi cinque volte? Una storia di fatica, orgoglio e dignità che ancora oggi commuove lo sport. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it
La Regina Elisabetta 'saluta' la coppa di Dorando Pietri - Prima di dare il via ieri alla Maratona di Londra la Regina ha voluto vedere la coppa portata dalla società La Patria e dal sindaco Bellelli Carpi (Modena), 23 aprile 2018 - ilrestodelcarlino.it scrive
"Dorando Pietri, epilogo già scritto da tempo" - "La vicenda della polisportiva Dorando Pietri, che a causa della situazione debitoria non più sostenibile ha richiesto la liquidazione, è tanto spiacevole quanto risaputa da anni". ilrestodelcarlino.it scrive