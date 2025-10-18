Doppietta Aprilia nella gara sprint a Phillip Island con Marco Bezzecchi davanti a Raul Fernandez
nonostante l’incontro ravvicinato con un gabbiano durante il giro di riscaldamento. Terzo in volata Pedro Acosta (KTM). Settimo Fabio Quartararo (Yamaha), partito dalla pole. Malissimo Francesco Bagnaia, 11mo al via e 19mo sul traguardo, con un ritardo di oltre 32 secondi sul primo. Assente il convalescente. 🔗 Leggi su Feedpress.me
