Doppia tegola per Conte infortuni a pochi minuti da Torino-Napoli

Infortunio in casa Napoli e subito tegola per il club azzurro. I campioni d’Italia affronteranno il Torino tra meno di un’ora. Dopo un pomeriggio avaro di gol con gli anticipi di serie A tra poco meno di un’ora andrà in scena all’Olimpico di Torino la gara tra i granata ed il Napoli di Antonio Conte, campioni d’Italia in carica e primi in classifica insieme alla Roma. Gli azzurri vogliono vincere e mettere pressione sui rivali, impegnati questa sera nel big match contro l’Inter. Ci sono sorprese però nelle formazioni ufficiali. Napoli in emergenza, si fermano due big tra gli azzurri. In molti avevano notato le due assenze nelle distinte delle formazioni ufficiali ed ora arrivano conferme. 🔗 Leggi su Sportface.it