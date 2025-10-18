dopo la tragedia di sandra passaggio a livello sicuro la missione del comitato

Dalla tragedia di Sandra alla nascita del comitato “ Angeli della Vecchia Stazione ” per tenere alta l’attenzione sulla sicurezza del passaggio a livello di via Libertà e promuovere azioni di sensibilizzazione. I locali della vecchia stazione di via Libertà hanno ospitato qualche giorno fa l’incontro fondativo del comitato di Cesano Maderno, promosso da 2Nove9 Aps, associazione vittime della strada. "Il percorso che ha portato alla nascita di questo progetto è iniziato il 14 maggio, giorno in cui la vita di Sandra Bolog si è tragicamente interrotta al passaggio a livello della vecchia stazione di Cesano", ha spiegato il presidente Roberto Cancedda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

