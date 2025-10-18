Dopo la rapina individuato dai poliziotti a cavallo | denunciato 23enne

Poliziotti a cavallo nel pomeriggio di giovedì, 16 ottobre, sono stati fermati nel parco delle Cascine da un uomo che raccontava di aver appena subito una rapina. Gli agenti hanno rapidamente rintracciato il sospettato, grazie alle indicazioni della vittima: un 23enne, già noto alle forze di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Scopri altri approfondimenti

San Giorgio a Cremano: arrestato 23enne per tentata rapina e lesioni dopo aver aggredito una donna San Giorgio a Cremano: arrestato Fausto Boccia per tentata rapina e lesioni. La vittima, una 56enne, è stata aggredita con calci e pugni mentre passeggia - facebook.com Vai su Facebook

Folle inseguimento dopo la rapina: feriti sei agenti in 14 chilometri tra Torino e Collegno - X Vai su X

Rapina alle Cascine, individuato e denunciato 23enne dal Reparto a Cavallo della Polizia - È stato individuato e denunciato un giovane di 23 anni ritenuto responsabile di una rapina avvenuta nel pomeriggio di giovedì 16 ottobre al Parco delle ... Segnala gonews.it

Rapina alle poste di Ugnano, arrestato un 45enne a Firenze - La polizia di stato di Firenze ha arrestato un cittadino italiano di 45 anni, accusato di rapina aggravata e ricettazione, per il colpo messo a segno lo scorso 19 agosto all ... Scrive msn.com

Le rapine vestiti da poliziotti con finto arresto, beccati dagli agenti veri. I video dei due colpi fotocopia: il bottino da 100mila euro - Per due rapine avvenute tra il 23 febbraio e il 21 marzo 2024 la Polizia di Stato ha eseguito questa mattina a Milano un’ordinanza del gip che disponeva 8 misure cautelari, di cui 7 custodie in carcer ... Secondo msn.com