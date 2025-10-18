Dopo la rapina individuato dai poliziotti a cavallo | denunciato 23enne

Poliziotti a cavallo nel pomeriggio di giovedì, 16 ottobre, sono stati fermati nel parco delle Cascine da un uomo che raccontava di aver appena subito una rapina. Gli agenti hanno rapidamente rintracciato il sospettato, grazie alle indicazioni della vittima: un 23enne, già noto alle forze di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

