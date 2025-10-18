Dopo la diagnosi del mieloma mi sono chiesto ‘cosa ne sarà di me’? Mi tremavano talmente le mani da pensare di non suonare più il pianoforte | così Giovanni Allevi

Il docufilm “ Allevi – Back To Life ” viene presentato, in anteprima assoluta, oggi sabato 18 ottobre come Special Screening alla Festa del Cinema di Roma, all’Auditorium Parco della Musica – Sala Sinopoli. Mentre il 17, 18 e 19 novembre sbarcherà nei cinema italiani. Giovanni Allevi, inoltre, a partire da dicembre, partire in tour nelle città italiane ed europee. “ Appena ricevuta la diagnosi di mieloma, dopo un momento di disperazione, non mi sono chiesto ‘cosa sarà di me’, mi sono chiesto: – ha raccontato Allevi all’AdnKronos – ma quali note corrispondono alle sette lettere della parola ‘mieloma’? Ho fatto un ragionamento matematico, e da queste sette lettere è scaturita una melodia bellissima”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Dopo la diagnosi del mieloma mi sono chiesto ‘cosa ne sarà di me’? Mi tremavano talmente le mani da pensare di non suonare più il pianoforte”: così Giovanni Allevi

Argomenti simili trattati di recente

Nel film, Paolo (Edoardo Leo) è un quarantenne che, dopo una diagnosi inaspettata, si trova a fare i conti con la perdita progressiva della memoria - facebook.com Vai su Facebook

“Dopo la diagnosi del mieloma mi sono chiesto ‘cosa ne sarà di me’? Mi tremavano talmente le mani da pensare di non suonare più il pianoforte”: così Giovanni Allevi - “ Appena ricevuta la diagnosi di mieloma, dopo un momento di disperazione, non mi sono chiesto ‘cosa sarà di me’, mi sono chiesto: – ha raccontato Allevi all’AdnKronos – ma quali note corrispondono ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Giovanni Allevi: "Il sorriso mi ha aiutato a restare vivo" - Back To Life', diretto da Simone Valentini, che racconta il percorso della malattia e della rinascita e la creazione di un concerto sulle not ... Segnala adnkronos.com

Mieloma multiplo: teclistamab e daratumumab azzerano malattia minima residua - Mieloma multiplo: con teclistamab e daratumumab il 100% dei pazienti ha raggiunto la negatività della malattia minima residua. Segnala corrierenazionale.it