Dopo la diagnosi del mieloma mi sono chiesto ‘cosa ne sarà di me’? Mi tremavano talmente le mani da pensare di non suonare più il pianoforte | così Giovanni Allevi

Ilfattoquotidiano.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il docufilm “ Allevi – Back To Life ” viene presentato, in anteprima assoluta, oggi sabato 18 ottobre come Special Screening alla Festa del Cinema di Roma, all’Auditorium Parco della Musica – Sala Sinopoli. Mentre il 17, 18 e 19 novembre sbarcherà nei cinema italiani. Giovanni Allevi, inoltre, a partire da dicembre, partire in tour nelle città italiane ed europee. “ Appena ricevuta la diagnosi di mieloma, dopo un momento di disperazione, non mi sono chiestocosa sarà di me’, mi sono chiesto: – ha raccontato Allevi all’AdnKronos – ma quali note corrispondono alle sette lettere della parola ‘mieloma’? Ho fatto un ragionamento matematico, e da queste sette lettere è scaturita una melodia bellissima”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

