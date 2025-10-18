Fiorello tornerà a sorpresa su Rai1 e ha annunciato un blitz televisivo che avverrà domenica 19 ottobre, nello spazio che separa il Tg1 delle 20 da “Affari Tuoi” con Stefano De Martino. Al suo fianco, come sempre, Fabrizio Biggio. A svelare l’incursione è stato lo stesso Fiorello ieri mattina, 17 ottobre alle 7.28, durante una diretta Instagram con il suo fedele amico. “La pubblicità dice che dal 20 ottobre saremo in diretta su Radio2 ma. Attenzioniamo il 19 ottobre che è domenica, non in radio ma in televisione, su Rai1”, ha dichiarato lo showman con il suo immancabile sorriso. Alla domanda sulla collocazione oraria, ha aggiunto: “Dopo il Tg1 ma prima dei pacchi? Tra Tg1 e pacchi non c’è niente”, mimando con la mano il gesto di uno spazio intermedio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Dopo il Tg1 ma prima dei pacchi? Tra Tg1 e pacchi non c’è niente”: Fiorello annuncia il ritorno su Rai 1 – VIDEO