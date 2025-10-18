Dopo aver imposto il terrore linguistico ora le cortigiane giustificano Landini
Boldrini e Schlein difendono il sindacalista: «Un equivoco». Ma sono state loro a fare barricate su asterischi e desinenze. 🔗 Leggi su Laverita.info
