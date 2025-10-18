Donne e denaro un equilibrio fragile Tra stipendi bassi e dipendenza Arriva il progetto Gender Balance

di Gaia Papi AREZZO Anche ad Arezzo le donne fanno ancora i conti — letteralmente — con la fragilità economica. Poche risorse, poca autonomia, e troppo spesso nessuna libertà nel decidere come spenderle. Se ne è parlato al campus del Pionta dove sono stati presentati i risultati del progetto europeo Gender balance in financial education, un’iniziativa finanziata da Erasmus+ e coordinata dalla Fondazione Arezzo Innovazione per colmare il divario di genere nella gestione del denaro. Storie e numeri si sono intrecciati in un pomeriggio di confronto con oltre 150 studentesse del corso del professor Claudio Melacarne. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Donne e denaro, un equilibrio fragile. Tra stipendi bassi e dipendenza . Arriva il progetto Gender Balance

