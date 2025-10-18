Donna morta folgorata Appello per il caso Castignano Parzialmente rivista la sentenza
Anche la Corte d’Appello di Ancona si è occupata del caso della donna morta folgorata alla vigilia dell’edizione del 2015 di Templaria a Castignano. In primo grado il tribunale di Ascoli aveva assolto per intervenuta prescrizione tre persone imputate, a vario titolo, di omicidio colposo per il decesso di Carla Benigni, la donna Castignano, morta folgorata il 14 agosto 2015. L’accusa aveva chiesto la condanna di tutti gli imputati: a sette mesi per Nemis Alesi, la proprietaria dell’immobile a Castignano dove è avvenuta la tragedia, a 10 mesi per Roberto Rossetti, titolare dell’impresa che aveva fatto lavori sull’immobile e a 8 mesi per il direttore dei lavori, l’ingegner Rolando Mariani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
