Donna dispersa da 18 giorni a Favara durante nubifragio i familiari | Proseguire le ricerche

ABBONATI A DAYITALIANEWS Appello della famiglia dopo 18 giorni. FAVARA (Agrigento), 18 ottobre 2025. Marianna Bello, 38 anni, madre di tre figli, è dispersa da 18 giorni dopo essere stata travolta dalle acque di un violento temporale. I familiari hanno rotto il silenzio per chiedere la prosecuzione delle ricerche. La sorella Flavia Bello, il marito Renato Salamone e il legale della famiglia, l’avvocato Salvatore Cusumano, hanno ribadito l’urgenza di continuare le operazioni di ricerca e hanno annunciato l’intenzione di presentare un esposto per accertare eventuali errori e responsabilità legate all’allerta meteo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Donna dispersa da 18 giorni a Favara durante nubifragio, i familiari: “Proseguire le ricerche”

