Donatori da Paura | Torrione Eventi propone un Halloween a tema donazioni di organi

Salernotoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 31 ottobre, dalle ore 17.00, in Piazza Gian Camillo Gloriosi, l’associazione Torrione Eventi APS, in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” e l’AIDO, organizza “Donatori da Paura”, un evento che unisce l’atmosfera di Halloween al. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

